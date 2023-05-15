Президент Украины Владимир Зеленский после визита во Францию и подписания в Париже с Эммануэлем Макроном совместной декларации, отправился в Лондон.

Столицу Великобритании он посетит 15 мая.

"Великобритания – лидер, когда речь идет о расширении наших возможностей на земле и в небе. Сегодня это сотрудничество продолжится. Встречусь с моим другом Риши (премьер-министр Британии Риши Сунак- Ред.). Проведем предметные переговоры тет-а-тет и делегациями", - написал Зеленский.

Как писала "Страна", 14 мая после поездки в Германию Зеленский прибыл в Париж, где отужинал с Макроном.

Напомним, что президент Франции Эммануэль Макрон убежден, что Россия уже проиграла войну Украине и стала вассалом Китая.

Война в Украине продолжается уже 446-й день. Мы следим за новостями 15 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 445-го дня войны. Продолжаются тяжелые бои за Бахмут. В его окрестностях россияне атакуют в районах Григоровки, Богдановки, Хромово и Белой Горы. Подразделения ВСУ захватили более десяти вражеских позиций на севере и юге окраин Бахмута и зачистили значительную площадь лесного массива в Ивановском районе.

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Олеся Медведева в своем блоге анализировала события минувших суток.