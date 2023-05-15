Во время встречи в Париже президент Владимир Зеленский и французский лидер Эммануэль Макрон выпустили совместную декларацию.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

Главное из нее:

- Россия должна вывести войска из Украины без условий.

- Отдельно звучит призыв освободить Запорожскую АЭС, "милитаризация которой российскими вооруженными силами создают серьезную угрозу".

- Франция будет оказывать военную поддержку Украине "столько, сколько потребуется".

- Готовятся новые военные пакеты. "В ближайшие недели Франция проведет подготовку и оснастит несколько батальонов десятками бронированных машин и легких танков, включая AMX-10RC. Кроме того, Франция сосредотачивает свои усилия на поддержании возможностей противовоздушной обороны Украины".

- Франция выражает свою поддержку украинской формуле мира.

- Глобальный саммит мира будет созван в ближайшие месяцы. Он пройдет "на основе положений украинской формулы мира и других возможных добропорядочных предложений".

- Франция призывает другие страны наращивать международную поддержку для создания трибунала по Украине.

- Затронут вопрос украинского вступления в НАТО. Но, судя по цитате, каких-то внятных перспектив членства Париж не предлагает:

"Франция полностью поддерживает Комиссию Украина-НАТО как платформу для дальнейшего усиления и расширения текущего сотрудничества, чтобы помочь Украине пройти путь к евроатлантической семье в соответствии с Бухарестской декларацией. Украина и Франция с нетерпением ожидают решения этих вопросов на саммите НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года".

Как писала "Страна", вчера вечером вместо традиционного ежедневного обращения Зеленский опубликовал свою речь на вручении ему премии в ФРГ.

В Германии Зеленский попытался убедить власти поддержать поставку истребителей в Украину.