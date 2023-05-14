Вместо традиционного вечернего обращения Владимир Зеленский в конце дня опубликовал полное видео своей речи в Аахене (Германия), где ему торжественно вручили Международную дали премию имени Карла Великого.

Ролик с выступлением появился в соцсетях и на сайте Офиса президента.

Вошел в ролик и инцидент с упавшей наградой, которую Зеленский поднял со словами "Русские!" В более полном варианте видео после возвращения награды на подставку президент добавляет на английском: "Но мы не боимся (их - Ред.), потому что мы вместе".

Напомним, премию Карла Великого выдают ежегодно с 1950 года за вклад в объединение Европы. Помимо медали и грамоты, она содержит еще и денежную часть в пять тысяч евро. Традиционно ее вручают на праздник Вознесения на церемонии в Коронационном зале ратуши Аахена.

В воскресенье, 14 мая, Владимир Зеленский прибыл в Германию с официальным визитом. К его приезду в ФРГ приняли беспрецедентные меры безопасности, особенно в районах около правительственного квартала. А в Аахене на крышах разместили снайперов.

Ранее мы писали, что во время визита в Германию Владимир Зеленский чуть не потерял смартфон. Его успели передать ему в вертолет перед отбытием в Аахен.