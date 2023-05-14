К приезду Владимира Зеленского в ФРГ в Берлине ввели беспрецедентные меры безопасности, особенно в районах около правительственного квартала. А в Аахене на крышах разместили снайперов.

Об этом сообщает немецкая пресса.

По ее данным, в воскресенье утром полиция столицы ФРГ частично была переведена в особый режим. Согласно так называемому общему распоряжению, меры безопасности и перекрытие движения в части германской столицы действуют сегодня до 18:00. Жителям двух районов вокруг Канцелярии и Управления федерального президента в случае выхода на улицу необходимо иметь при себе удостоверение личности для идентификации. Утром над этими районами можно было увидеть несколько вертолетов.

Для проезда кортежа президента Украины перекрыли весь центр города, у обочин стояли десятки полицейских машин и водометы.

Местные журналисты пишут, что такого не было даже во время визита Обамы во время его президентства.

После мероприятий в Берлине вертолеты с Зеленским и Олафом Шольцем улетели от ведомства федерального канцлера и в Берлине. Следующий пункт программы визита - вручение Зеленскому в городе Аахен премии имени Карла Великого.

В Аахене крыши в историческом центре города заняли снайперы. Их разместили в том числе на здании ратуши.

Объясняя эти меры, пресс-служба немецкой полиции назвала Зеленского "одним из наиболее подвергаемых угрозе людей во всем мире". Усиленные мер безопасности в Аахене включают также проверки документов и привлечение собак-саперов.

Ранее мы публиковали видео и фото встречи Зеленского в Берлине с Шольцем.

Также мы писали, что Зеленский поблагодарил ФРГ за "самый большой пакет военной помощи" с начала полномасштабного вторжения РФ.