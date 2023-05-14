В ходе своих сегодняшних стремительных перемещений по Германии во время официального визита в страну президент Украины Владимир Зеленский едва не потерял телефон.

Эту историю рассказал фотокорреспондент Bild Фабиан Мацерат.

Утром Мацерат сделал снимок, на котором Зеленский, сидя в машине у дворца президента ФРГ Вальтера Штайнмайера, изучает свой смартфон, подсоединенный к пауэрбанку.

Через пару часов, покончив с берлинской частью программы, Зеленский пересел в вертолет, который должен был доставить его в Аахен.

Здесь обнаружилось, что телефон он так и оставил в автомобиле. В последний момент полицейский успел сбегать к машине и вернуться до отлета, доставив украинскому президенту его гаджет.

Напомним, к сегодняшнему визиту Владимира Зеленского в ФРГ приняли беспрецедентные меры безопасности, особенно в районах около правительственного квартала. А в Аахене на крышах разместили снайперов.

По данным Bild, в ходе официальных встреч Зеленский попытался убедить власти Германии поддержать поставку истребителей в Украину.