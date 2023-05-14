Владимир Зеленский, который сегодня утром приехал с визитом в Германию, прибыл в Париж.

Об этом свидетельствует пост в его телеграм-канале.

"Париж. С каждым визитом оборонные и наступательные возможности Украины увеличиваются. Связь с Европой крепнет, а давление на Россию растет. Встречусь с моим другом Эмманюэлем. Обсудим важнейшие пункты двусторонних отношений", - говорится в посте.

Между тем издание Le Figaro рассказало, о чем президент Франции Эммануэль Макрон будет говорить с коллегой из Украины.

В офисе Макрона заявили, что "сегодняшняя дискуссия будет посвящена поддержке, которую Франция продолжает оказывать в ответ на неотложные военные и гуманитарные потребности Украины".

"Два президента также смогут обсудить долгосрочные перспективы возвращения к миру в Европе, в частности, на основе мирного плана, предложенного президентом Зеленским, который Франция поддерживает", – отметили в Елисейском дворце.

Там добавили, что Макрон примет украинского президента "на рабочем ужине в Елисейском дворце" сегодня вечером.

Как мы сообщали, в Берлине Зеленский провел переговоры с президентом Франком-Вальтером Штайнмайером, а также встретился с канцлером Олафом Шольцем.

Во время визита Шольц подтвердил выделение Украине масштабного пакета военной помощи стоимостью 2,7 млрд евро, который анонсировался ранее.