Рейтинг президента Франции Эммануэля Макрона упал до минимальных значений после пенсионной реформы.

Об этом пишет Le Figaro со ссылкой на данные опроса BVA.

Рейтинг популярности Макрона вернулся к уровню, достигнутому в самом начале кризиса "желтых жилетов" в октябре 2018 года и составил 26%.

Также 74% опрошенных считают, что глава государства неправильно поступил, подписав пенсионную реформу, и опасаются, что это решение "вызовет общественное недовольство".

Напомним, 15 апреля Макрон подписал закон о пенсионной реформе, который включает в себя повышение возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет к 2030 году. Такое решение вызвало протесты профсоюзов. Люди призывали Макрона отказаться от подписания закона.

Протесты против пенсионной реформы проходили в течение нескольких месяцев во Франции, а после того, как Конституционный совет Франции узаконил пенсионную реформу.

Также появилось видео, как в ходе поездки в Эльзас, где Макрона массово освистали, в него бросили яйцом. В ответ на это Макрон заявил присутствующим журналистам, что протестующие не выражают точку зрения всего общества.