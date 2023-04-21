Рейтинг Макрона упал до самого низкого уровня с 2018 года - Le Figaro
Рейтинг президента Франции Эммануэля Макрона упал до минимальных значений после пенсионной реформы.
Об этом пишет Le Figaro со ссылкой на данные опроса BVA.
Рейтинг популярности Макрона вернулся к уровню, достигнутому в самом начале кризиса "желтых жилетов" в октябре 2018 года и составил 26%.
Также 74% опрошенных считают, что глава государства неправильно поступил, подписав пенсионную реформу, и опасаются, что это решение "вызовет общественное недовольство".
Напомним, 15 апреля Макрон подписал закон о пенсионной реформе, который включает в себя повышение возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет к 2030 году. Такое решение вызвало протесты профсоюзов. Люди призывали Макрона отказаться от подписания закона.
Протесты против пенсионной реформы проходили в течение нескольких месяцев во Франции, а после того, как Конституционный совет Франции узаконил пенсионную реформу.
Также появилось видео, как в ходе поездки в Эльзас, где Макрона массово освистали, в него бросили яйцом. В ответ на это Макрон заявил присутствующим журналистам, что протестующие не выражают точку зрения всего общества.