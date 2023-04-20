Стремление президента Франции Эммануэля Макрона заручиться поддержкой КНР в украинском вопросе вызвало критику союзников, которые считают его усилия преждевременными и опасаются подрыва европейского единства действиями французского президента.

Об этом пишет Bloomberg.

По данным агентства, ряд европейских политиков выразили скептицизм в отношении того, что Китай может служить нейтральным посредником, учитывая его "безграничную дружбу" с Россией.

Также приводится комментарий советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка о том, что компромисс с РФ невозможен.

"Можно выдвигать любые мирные инициативы, но в основе всего лежит главный пункт - вывод российских войск. Если это положение будет включено, то его можно будет рассматривать как серьезный план", - сказал Подоляк.

Напомним, ранее французский президент поручил МИД работать с МИД Китая над созданием структуры, которая может быть использована в качестве основы для будущих переговоров.

Во время визита Макрона в Китай глава КНР Си Цзиньпин заявил, что приветствует выдвижение Францией конкретных предложений политического решения ситуации, добавив, что Китай поддержит Францию и готов играть конструктивную роль.

Позже в Китае поддержали намерения Макрона представить план по Украине.