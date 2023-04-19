Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе поездки в Эльзас, где его массово освистали, получил еще один "подарок". На этот раз в него бросили яйцо.

Видео инцидента появилось в Telegram-каналах.

На кадрах можно заметить, что яйцо прилетело из толпы прямо в голову французскому президенту. Охрана мгновенно прикрыла Макрона.

Напомним, в ходе визита в Эльзас, который стал первой поездкой после узаконивания пенсионной реформы Эммануэля Макрона встретила акция протеста. Толпа "приветствовала" президента Франции возмущенными криками и свистом.

В ответ на это Макрон заявил присутствующим журналистам, что протестующие не выражают точку зрения всего общества.

Он добавил, что продолжает доверять правительству Элизабет Борн, и напомнил, что в парламенте не нашлось достаточно голосов для вотума недоверия.

Ранее мы писали, что 15 апреля Эммануэль Макрон подписал закон о пенсионной реформе, который включает в себя повышение возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет к 2030 году.

Также "Страна" рассказывала, что протесты против пенсионной реформы проходили в течение нескольких месяцев во Франции, а после того, как Конституционный совет Франции узаконил пенсионную реформу, в Ренне произошел инцидент, где группа митингующих подожгла полицейский участок. 14 апреля в стране снова вспыхнули протесты.