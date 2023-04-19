Президента Франции Эммануэля Макрона массово освистали в ходе визита в Эльзас.

Соответствующее видео публикует телеканал BFM.

В ходе визита в Эльзас Макрон приехал в небольшую деревню Мюттершольц, где проживает всего две тысячи человек. Его встретила акция протеста.

В более крупном городке Селеста в этом же регионе толпа также "приветствовала" его возмущенными криками и свистом.

В ответ на это Макрон заявил присутствующим журналистам, что протестующие не выражают точку зрения всего общества.

Он добавил, что продолжает доверять правительству Элизабет Борн, и напомнил, что в парламенте не нашлось достаточно голосов для вотума недоверия.

Отметим, что это первая поездка президента Франции в регионы с момента окончательного принятия пенсионной реформы.

Напомним, 15 апреля Эммануэль Макрон подписал закон о пенсионной реформе, который включает в себя повышение возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет к 2030 году.

Ранее мы писали, что протесты против пенсионной реформы проходили в течение нескольких месяцев во Франции, а после того, как Конституционный совет Франции узаконил пенсионную реформу, в Ренне произошел инцидент, где группа митингующих подожгла полицейский участок. 14 апреля в стране снова вспыхнули протесты.