В Китае поддержали намерения президента Франции Эммануэля Макрона представить план по Украине.

"Китай поддерживает европейскую сторону в стремлении содействовать мирным переговорам", - говорится в заявлении МИД КНР.

Накануне СМИ со ссылкой на источники сообщали, что Макрон готовится обратиться к Китаю с планом, "который посадит Украину и Россию за стол переговоров".

Также французский президент поручил МИД работать с МИД Китая над созданием структуры, которая может быть использована в качестве основы для будущих переговоров.

Во время визита Макрона в Китай глава КНР Си Цзиньпин заявил, что приветствует выдвижение Францией конкретных предложений политического решения ситуации, добавив, что Китай поддержит Францию и готов играть конструктивную роль.

Война в Украине продолжается уже 420-й день. Мы следим за новостями 19 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 419-го дня войны. Продолжаются бои за Бахмут. Противник пытается взять город любой ценой. Также РФ вчера ударила по центру Херсона, где погиб один человек и семеро получили ранения. Из-за удара артиллерией повреждены торговые павильоны и частные дома.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувшего дня.