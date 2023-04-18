Китай призывает G7 прекратить вмешательство во внутренние дела других стран.

Сегодня пресс-секретарь МИД Китая Ван Вэньбинь призвал государства G7 задуматься над своими собственными проблемами, отказаться от менталитета времен Холодной войны и прекратить вмешиваться во внутренние дела других стран.

Вэньбинь сделал эти замечания на ежедневном брифинге, добавив, что несмотря на сильную позицию Китая и существующие факты, на встрече министров иностранных дел G7 обсуждались внутренние дела Китая.

Пресс-секретарь МИД КНР также добавил, что Китай - ответственная крупная страна, которая твердо действует в соответствии с Уставом ООН и основными принципами международного права.

Ранее главы МИД стран G7 в совместном заявлении выразили опасения по поводу расширения ядерного арсенала Китая и призвали Пекин к переговорам с США о снижении стратегических рисков.

Также министры иностранных дел стран-членов "Большой семерки" предупредили страны, которые помогают России обходить санкции и снабжают оружием, о серьезных последствиях.