Президент США Джо Байден провел беседу по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Об этом сообщает Белый дом.

"В продолжение беседы 4 апреля два лидера обсудили недавнюю поездку президента Макрона в Китайскую Народную Республику и их постоянные усилия по продвижению процветания, безопасности, общих ценностей и основанного на правилах международного порядка в Индо-Тихоокеанском регионе. Они подтвердили важность поддержания мира и стабильности в Тайваньском проливе. Президенты также подтвердили свою неизменную поддержку Украины перед лицом жестокой агрессии России", - сказано в сообщении.

В декабре Макрон побывал с визитом в США.

Между тем война в Украине продолжается уже 421-й день. Мы следим за новостями 20 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 420-го дня войны. В Бахмуте силы "Вагнера", вероятно, продвинулись ближе к Дому культуры на северо-западе. Российские телеграм-каналы утверждают, что украинская армия ушла из села Спорное к юго-востоку от Северска. Генштаб ВСУ выступил против возвращения украинским военным в тылу доплаты в 30 тысяч гривен. Продолжаются проблемы с украинским зерном, которое блокируют европейские соседи Украины из-за убытков своих фермеров.

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