Премия Карла Великого, которую Владимиру Зеленскому сегодня, 14 мая, вручили в немецком Аахене, упала на пол во время выступления президента Украины.

Соответствующее видео появилось в Telegram-каналах.

Коробка с медалью упала во время следующих слов Зеленского: "Современная Россия пошла агрессией не только против нас, свободной самостоятельной страны, не только против объединенной Европы как глобального символа мира и процветания. Это война России за прошлое. Преодолевая километры украинской территории, Россия пытается одолеть годы европейской истории, истории нашей с вами. Мы столкнулись с агрессором, который идет на любую жестокость".

Когда медаль внезапно упала со своей подставки, президент прервал речь, сказал по-английски "Русские!", поднял коробку и продолжил выступление на украинском языке.

Напомним, премию Карла Великого выдают ежегодно с 1950 года за вклад в объединение Европы. Помимо медали и грамоты, она содержит еще и денежную часть в пять тысяч евро. Традиционно ее вручают на праздник Вознесения на церемонии в Коронационном зале ратуши Аахена.

Так выглядит медаль премии Карла Великого. Иллюстрация: Smartpress.by

Сегодня Владимир Зеленский прибыл в Германию с официальным визитом. К его приезду в ФРГ приняли беспрецедентные меры безопасности, особенно в районах около правительственного квартала. А в Аахене на крышах разместили снайперов.

Ранее мы писали, что во время визита в Германию Владимир Зеленский чуть не потерял смартфон. Его успели передать ему в вертолет перед отбытием в Аахен.