В воскресенье, 14 мая, президенту Владимиру Зеленскому в немецком Аахене, по пути в который он чуть не потерял телефон, вручили Международную премию имени Карла Великого.

Премию выдают ежегодно с 1950 года за вклад в объединение Европы. Помимо медали и грамоты, она содержит еще и денежную часть в пять тысяч евро. Традиционно ее вручают на праздник Вознесения на церемонии в Коронационном зале ратуши Аахена.

Лауреатом премии были в свое время Уинстон Черчилль, Генри Киссинджер (который сейчас призывает к переговорам по Украине), Ангела Меркель, папа римский Франциск, с которым Зеленский встречался накануне, и лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская.

В сети появилось видео вручения Зеленскому премии Карла Великого.

А издание "Суспильне" публикует фото с торжественной церемонии вручения.

Напомним, сегодня Владимир Зеленский прибыл в Германию с официальным визитом. К его приезду в ФРГ приняли беспрецедентные меры безопасности, особенно в районах около правительственного квартала. А в Аахене на крышах разместили снайперов.

В ходе визита Зеленский поблагодарил Германию за самый большой пакет военной помощи с начала войны общей стоимостью 2,7 млрд евро.