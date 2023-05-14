В сети заметили, что из интервью президента Украины Владимира Зеленского, которое 13 мая вышло на сайте американской газеты The Washington Post, вскоре после публикации пропал большой фрагмент.

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Обнаружилось, что из интервью убрали фрагмент, где Зеленский ответил на серию вопросов, посвященных утечке американских секретных документов, о которой стало известно в апреле. В этой части разговора журналисты спрашивали о том, что основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, согласно документам, поддерживает контакты с украинской разведкой.

В интервью это звучало так:

The Washington Post: Из документов следует, что ГУР, ваше разведывательное управление, поддерживает негласные контакты с Пригожиным, об этих контактах вам было известно, включая встречи с Евгением Пригожиным и офицерами ГУР. Это правда?

Владимир Зеленский: Это вопрос военной разведки. Вы хотите, чтобы меня осудили за государственную измену? И поэтому очень интересно, если кто-то говорит, что у вас есть документы или если кто-то из нашего правительства рассказывает о деятельности нашей разведки. Я также хотел бы спросить у вас: с какими источниками в Украине вы контактируете? Кто рассказывает о деятельности нашей разведки? Ведь это самое тяжкое преступление в нашей стране. С какими украинцами вы разговариваете?

В более подробной расшифровке вопрос журналиста звучал так:

"13 февраля начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов сообщил вам о российском плане дестабилизировать Молдову с помощью двух бывших соратников "Вагнера". Буданов сообщил вам, что рассматривает российскую схему как способ изобличить Пригожина, потому что "мы имеем с ним дело". Вы поручили Буданову сообщить президенту Молдовы Майе Санду, а Буданов вам сказал, что ГУР сообщило Пригожину о том, что он будет объявлен предателем, работающим на Украину. В документе также говорится, что Буданов ожидал использования россиянами подробностей тайных переговоров Пригожина с ГУР и встреч с офицерами ГУР в Африке".

Зеленский на этот вопрос отреагировал крайне раздраженно.

"Вы публикуете какую-то информацию, которая не помогает нашему государству. Так что, я не совсем понимаю, о чем вы говорите. Я не совсем понимаю вашу цель. Ваша цель помочь России? Я имею в виду, это означает, что у нас разные цели. Каждый из этих вопросов просто демотивирует Украину, демотивирует определенных партнеров помогать Украине. Ну, так или иначе, я просто не понимаю вашей цели. Это вопрос военной разведки. Вы хотите, чтобы меня осудили за государственную измену? Я также хотел бы спросить у вас: с какими источниками в Украине вы контактируете? Кто рассказывает о деятельности нашей разведки? Ведь это самое тяжкое преступление в нашей стране. С какими украинцами вы разговариваете?" - спросил Зеленский.

Журналисты в ответ заверили, что не пытаются "помочь России", и заявили, что эта информация содержалась в утечке из Пентагона.

Ее прокомментировал Евгений Пригожин. Он высказался в троллинговой манере, заявив, что "до сих пор находится с Будановым в Африке".

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