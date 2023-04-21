Украинская разведка разрабатывала планы по проведению скрытых атак на российские войска в Сирии при участии курдских вооруженных формирований.

Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на секретную документацию Пентагона и американской разведки, слитую в соцсети.

"Введение нового поля боя - в тысячах миль от войны в Украине - предназначалось для увеличения расходов и потерь российской ЧВК "Вагнер", и чтобы заставить Москву передислоцировать ресурсы из Украины", – пишет издание.

При этом сообщается, что президент Украины Владимир Зеленский распорядился приостановить планирование в декабре.

Напомним, в середине марта президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции СНБО против президента Сирии Башара Асада.

Ранее мы писали, что на днях генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что некоторые секретные документы Пентагона, оказавшиеся в интернете в результате утечки, не соответствуют действительности.

Также "Страна" подробно рассказывала, что говорится об Украине в "утечках Пентагона".