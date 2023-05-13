Куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин в рамках своего конфликта с министерством обороны РФ уже практически прямым текстом призывает российских солдат к бунту против командования.

"В этой войне безмозглой единственный святой и абсолютно невиновный во всех про@бах - это русский солдат, которого бросили на произвол судьбы и решили, что он должен погибать, как им нравится из их кабинетов красного дерева. И поэтому, когда этот русский солдат поймет, что происходит вокруг, поднимет голову, я уверен, что он разберется, кто его подставляет, и порвет ж@пу на фашистский знак виновным в той трагедии, в которой его бросили", - сказал Пригожин.

"Риторика, как видим, уже почти такая же, как у солдатских агитаторов в русской армии в 1917 году после Февральской революции про "офицеров-золотопогонников, которые гонят на убой простых мужиков.

Пригожин объективно становится одним из главных помощников Украины в деле деморализации российской армии накануне наступления ВСУ", - комментирует высказывания куратора ЧВК "Вагнер" Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, накануне Пригожин заявил о новом отступлении российских войск у Бахмута и обвинил минобороны РФ в сдаче позиций.

В ответ экс-"министр обороны ДНР" Игорь Гиркин-Стрелков назвал "чрезвычайно опасными" заявления Евгения Пригожина в его борьбе с минобороны РФ.

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