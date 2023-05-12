Экс-"министр обороны ДНР" Игорь Гиркин-Стрелков считает "чрезвычайно опасными" заявления Евгения Пригожина в его борьбе с Минобороны РФ.

"Публичная полемика между Пригожиным и отмалчивающимся Минобороны – это вылившиеся наружу противоречия внутри властного клана. Уже началась борьба за жизнь после Путина. Внутри власти идут неизвестные нам, но очень опасные процессы - процессы распада путинской системы, создававшиеся 20 лет. Заявления Пригожина крайне, чрезвычайно опасны", – сказал он.

По его словам, устранение Путина сейчас будет означать "крушение Российской Федерации".

"Как бы я критически не относился к Путину, но он на данный момент единственная легитимная фигура в стране. Его устранение или уход будет означать крушение Российской Федерации", - заявил Гиркин-Стрелков.

По мнению Гиркина, "Пригожин явно будет идти в политику".

"Ради этого он положил всю ЧВК "Вагнер" в Бахмуте, хотя он сам говорит, что этот город не имеет стратегического значения", – говорит Гиркин.

Ранее Пригожин обвинил Минобороны РФ в сдаче позиций под Бахмутом.

Вскоре он заявил о новом отступлении российских войск у Бахмута.