Украина и Франция призвали РФ покинуть захваченную ЗАЭС.

Об этом говорится в совместном заявлении, обнародованном Офисом президента Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон в совместном заявлении призвали РФ вывести свои вооруженные силы с территории Запорожской атомной электростанции.

"Франция и Украина отдельно призывают Россию выйти из Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), безответственный захват и милитаризация которой российскими вооруженными силами создают серьезную угрозу", – говорится в совместной декларации.

Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский в Париже. Фото Офиса президента

Напомним, что после поездки в Германию Владимир Зеленский прибыл в Париж, где встретился с Эммануэлем Макроном.

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