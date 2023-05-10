Россияне планируют вывезти с Запорожской АЭС 2700 сотрудников и членов их семей в рамках "эвакуации", сообщает Энергоатом.

В частности, "эвакуация" коснется 3100 человек.

Эвакуацию из Энергодара и 17 населенных пунктов местные "власти" объявили в пятницу.

При этом советник гендиректора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа ранее заявлял, что эвакуации персонала атомной станции не планируется.

6 мая мэр Мелитополя сообщил, что россияне уже начали ускоренную "эвакуацию" из Запорожской области.

Напомним, МАГАТЭ подтверждает эвакуацию Россией населения из захваченного Энергодара.

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