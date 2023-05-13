В США говорят, что сбитой над Киевом ракетой "Кинжал" россияне пытались уничтожить зенитно-ракетный комплекс "Пэтриот".

Об этом сообщили CNN два американских чиновника, знакомые с вопросом.

Атака не удалась, и вместо этого Patriot сам перехватил "Кинжал".

Официальные лица США считают, что россияне уловили сигналы, исходящие от "Патриота", что позволило им нацелить "Кинжал". После этого, "украинские ПВО выпустили несколько ракет с "Патриота" под разными углами, чтобы перехватить российскую ракету", - говорится в материале.

Patriot имеет мощный радар для обнаружения целей. Но излучение радара также позволяет противнику обнаружить батарею "Пэтриот" и определить ее местоположение.

"Большая батарея "Пэтриот" представляет собой стационарную систему, что позволяет русским со временем нацеливаться на ее местонахождение", - говорится в материале.

Отметим, что в России перехвата "Кинжала" официально не подтверждали, а источники государственных информагентств опровергали уничтожение гиперзвуковой ракеты.

Напомним, ранее командующий Воздушных сил Украины Николай Олещук заявил о сбитии ракеты "Кинжал". По его данным, это сделал комплекс ПВО Patriot.

Однако позже спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат, комментируя поражение ракеты системой ПВО, сказал, что "рано радоваться", поскольку у Украины крайне мало таких систем.

В России перехвата "Кинжала" официально не подтверждали, а источники государственных информагентств опровергали уничтожение гиперзвуковой ракеты.