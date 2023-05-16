В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины (ВСУ) опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 вторника, 16 мая. Сообщается, что

Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.

По уточненной информации, во время ночной ракетной атаки РФ использовала 6 аэробалистических ракет "Кинжал", девять крылатых ракет "Калибр" и десять ракет наземного базирования (С-400, "Искандер-М"). Итого 25 ракетных пусков (с утра заявлялось о 18-ти).

По данным Генштаба, в течение суток произошло 44 боестолкновения.

В Купянском направлении противник пытался наступать в районах Масютовки, Новоселовского и Стельмаховки.

На Лиманском направлении - в районе Белогоровки, добавили в командовании.

Продолжаются тяжелые бои за Бахмут, а в его окрестностях россияне продолжают атаковать Ивановское (напомним, в минобороны РФ говорят о том, что их там атакует украинская армия).

К западу от Донецка отражены многочисленные атаки РФ в Марьинке.

Война в Украине продолжается уже 447-й день. Мы следим за новостями 16 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 446-го дня войны. Связанные с "Вагнером" телеграмм-каналы пишут, что российские войска утратили позиции к югу от трассы Константиновка-Бамут. В Луганске прогремел взрыв в барбершопе, тяжелое ранение получил глава "МВД ЛНР" Игорь Корнет. Washington Post распространила информацию, что Пригожин контактировал с украинской военной разведкой. А Британия объявила, что летом начнет обучение украинских пилотов.

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