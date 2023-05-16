За несколько дней украинская армия освободила 20 квадратных километров в окрестностях Бахмута, в тоже время в самом городе россияне продвигаются.

Об этом сообщила замглавы Минобороны Украины Анна Маляр.

"Противник продвигается внутри самого Бахмута, и подтягивает туда профессиональных десантников. Продолжаются тяжелые бои с разным результатом", - сообщила Маляр.

По ее словам, у противника преимущество в количестве людей и вооружения, вместе с тем свои планы на Бахмутском направлении противник не может реализовать еще с прошлого лета.

Напомним, сегодня rомандующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский в ходе визита на Бахмутское направление заявил, что "вагнеровцы" залезли в Бахмут, "как крысы в мышеловку".

Также сообщалось, что Пушилин заявил о переброске под Бахмут дополнительных сил для укрепления флангов, которые прорвали ВСУ.

Война в Украине продолжается уже 447-й день. Мы следим за новостями 16 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 446-го дня войны. Связанные с "Вагнером" телеграмм-каналы пишут, что российские войска утратили позиции к югу от трассы Константиновка-Бамут. В Луганске прогремел взрыв в барбершопе, тяжелое ранение получил глава "МВД ЛНР" Игорь Корнет. Washington Post распространила информацию, что Пригожин контактировал с украинской военной разведкой. А Британия объявила, что летом начнет обучение украинских пилотов.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.