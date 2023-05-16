Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский посетил Бахмутское направление, где в последние дни идут локальные контрнаступления украинских сил, и заявил, что "вагнеровцы" залезли в город, "как крысы в мышеловку".

"Несмотря на то, что "Вагнер" залез в Бахмут как крысы в мышеловку, мы с вами с юга и севера продолжаем наступательные действия. Вы, вместе с другими бригадами, движетесь вперед, вы добываете победу, приближаете время нашей общей победы и вы даете возможность отбиваться тем военным частям, которые будут принимать участие в наступательной операции", - заявил он на встрече с командирами и военными.

Напомним, по данным Минобороны, ВСУ уже несколько дней удается продвигаться под Бахмутом.

Британская разведка сообщает, что ВСУ добились тактического успеха под Бахмутом и укрепляются вокруг Часова Яра.

Тем временем война в Украине продолжается уже 447-й день. Мы следим за новостями 16 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 446-го дня войны. Связанные с "Вагнером" телеграмм-каналы пишут, что российские войска утратили позиции к югу от трассы Константиновка-Бамут. В Луганске прогремел взрыв в барбершопе, тяжелое ранение получил глава "МВД ЛНР" Игорь Корнет. Washington Post распространила информацию, что Пригожин контактировал с украинской военной разведкой. А Британия объявила, что летом начнет обучение украинских пилотов.

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