ВСУ за последние четыре дня добились тактического успеха под Бахмутом, стабилизировав свои фланги и отбросив российские силы к югу и северо-западу от города. Это позволило восстановить снабжение украинской группировки.

Об этом сообщает британская разведка.

При этом "Вагнер" продолжает постепенное продвижение в самом Бахмуте.

Минобороны Британии отмечает, что Украина эффективно сдерживает российское наступление по линии канала Северский Донец - Донбасс и создает глубокую оборонительную зону вокруг города Часов Яр, превращая водный путь в преграду.

Напомним, накануне спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что за последние двое суток Силы обороны продвинулись на флангах Бахмута от 350 метров до двух километров в некоторых местах.

Тем временем война в Украине продолжается уже 447-й день. Мы следим за новостями 16 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 446-го дня войны. Связанные с "Вагнером" телеграмм-каналы пишут, что российские войска утратили позиции к югу от трассы Константиновка-Бамут. В Луганске прогремел взрыв в барбершопе, тяжелое ранение получил глава "МВД ЛНР" Игорь Корнет. Washington Post распространила информацию, что Пригожин контактировал с украинской военной разведкой. А Британия объявила, что летом начнет обучение украинских пилотов.

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