В Госдуме РФ пригрозили тюремным заключениям военным, которые попытаются перейти из армии в ЧВК "Вагнер".

"ЧВК это незаконное вооруженное формирование, непонятно где зарегистрировано и что оно выполняет" – цитируют депутата Госдумы генерал-лейтенанта Виктора Соболева российские СМИ.

Он напомнил, что военные "не могут уйти из армии на фронте".

"Есть ряд законов, которые запрещают какое-либо самовольное оставление частей и уголовно наказывают за это: от 10 до 15 лет", - заявил он.

На это заявление уже отреагировал куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, который призвал проверить Соболева на "антироссийскую дизентерию" и назвал его "безмозглым болтуном".

Напомним, ранее Пригожин несколько раз заявлял об отступлении российских войск у Бахмута. Хотя в украинской армии говорят, что "вагнеровцы" сами первыми побежали.

Тем временем война в Украине продолжается уже 446-й день. Мы следим за новостями 15 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 445-го дня войны. Продолжаются тяжелые бои за Бахмут. В его окрестностях россияне атакуют в районах Григоровки, Богдановки, Хромово и Белой Горы. Подразделения ВСУ захватили более десяти вражеских позиций на севере и юге окраин Бахмута и зачистили значительную площадь лесного массива в Ивановском районе.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге анализировала события минувших суток.