Один из японских телеканалов показал известное обращение куратора ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина к министру обороны России Сергею Шойгу и главе генштаба РФ Валерию Герасимову, сопроводив его переводом.

Напомним, в опубликованном 5 мая видео Пригожин показал трупы убитых "вагнеровцев", обвинив Сергея Шойгу и Валерия Герасимова в их смертях.

"Шойгу! Герасимов! Где, с...ка, боеприпасы?" - заявил он в камеру.

Ранее мы писали, что сегодня Евгений Пригожин в рамках своего конфликта с министерством обороны РФ намекнул на риск бунта среди российских солдат. По его словам, "их бросили на произвол судьбы в безмозглой войне".

А накануне Пригожин заявил о новом отступлении российских войск у Бахмута и обвинил минобороны РФ в сдаче позиций.

Война в Украине продолжается уже 444-й день. Мы следим за новостями 13 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 443-го дня войны. Минобороны Украины и Владимир Зеленский заявили, что ВСУ продвинулись на Бахмутском направлении вперед, не уточняя, где именно. Телеканал CNN сообщил, что украинские военные начали "формировать" операции в преддверии контрнаступления.

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Олеся Медведева в своем блоге анализировала главные события минувших суток.