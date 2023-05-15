Куратор российской ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин назвал "вбросом и домыслами" информацию The Washington Post о его контактах с украинской военной разведкой.

Сегодня газета со ссылкой на утечки Пентагона написала, что куратор "Вагнера" предлагал слить данные о местонахождении армейских частей РФ взамен на уход ВСУ из Бахмута.

Пригожин это опроверг и предположил, что ноги у этой информации "растут с Рублевки"

"Кто за этим стоит, я думаю, либо кто-то из журналистов хотел похайповать, либо товарищи с Рублевки, которые в свое время продавали нефть ИГИЛ, решили, что сделают красивый информационный вброс", - заявил он.

Также он прокомментировал вчерашнюю информацию WP о якобы встречах Пригожина с главой ГУР Будановым в Африке.

"Я в Африке не был с начала конфликта, на самом деле, за несколько месяцев до начала СВО. Поэтому встречаться там ни с кем не мог. Конечно, на меня будут пытаться налить говна, насколько у них сил хватит", - заявил Пригожин.

Напомним, информацию о "встречах в Африке" издание сначала удалило из интервью с Владимиром Зеленским, а затем вставило в статью о контактах Пригожина с разведкой по поводу Бахмута.

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