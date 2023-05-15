The Washington Post со ссылкой на утечки секретных документов из Пентагона пишет, что куратор ЧВК "Вагнер" Пригожин имел контакты с украинской разведкой и предлагал сделку: слить данные о местонахождении армейских частей РФ для нанесения ударов, взамен на уход ВСУ из Бахмута.

"Пригожин сказал, что если украинское командование выведет своих солдат из района вокруг Бахмута, он передаст Киеву информацию о позициях российских войск, которые Украина может использовать для нападения на них. Пригожин передал это предложение своим контактам в Управлении военной разведки Украины, с которыми он поддерживал секретную связь", - говорится в статье.

Согласно одному документу, "Пригожин сообщил офицеру украинской разведки, что российские военные испытывают трудности с поставками боеприпасов. Он посоветовал украинским войскам продвигаться вперед и штурмовать границу с Крымом, где боевой дух российских войск был низким".

При этом говорится, что в Киеве восприняли эти предложения Пригожина скептически. И предполагали, что Кремль в курсе этих инициатив Пригожина.

"Два украинских чиновника подтвердили, что Пригожин несколько раз разговаривал с управлением украинской разведки... Один из чиновников сказал, что Пригожин неоднократно выдвигал предложение относительно Бахмута, но Киев отклонял их, потому что чиновники не доверяют Пригожину и считали его предложения неискренними" - заявили газете источники в украинской власти.

Официальный представитель США также сообщил изданию, что в Вашингтоне сомневаются в искренности намерений Пригожина.

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