За последние двое суток Силы обороны продвинулись на флангах Бахмута от 350 метров до двух километров в некоторых местах.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

"Армия РФ оказывает дикое сопротивление. За эти сутки на Бахмутском направлении произошло 34 боевых столкновения, 479 обстрелов разными системами, разной артиллерией, четыре авианалета", — отметил он.

Согласно информации спикера, за сутки были подбиты две боевые машины пехоты, три беспилотника и склад с боеприпасами РФ.

В вечерней сводке Генштаб заявлял, что украинская армия отбила десятки атак под Купянском, Бахмутом и Марьинкой.

Война в Украине продолжается уже 446-й день. Мы следим за новостями 15 мая в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 445-го дня войны. Продолжаются тяжелые бои за Бахмут. В его окрестностях россияне атакуют в районах Григоровки, Богдановки, Хромово и Белой Горы. Подразделения ВСУ захватили более десяти вражеских позиций на севере и юге окраин Бахмута и зачистили значительную площадь лесного массива в Ивановском районе.

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Олеся Медведева в своем блоге анализировала события минувших суток.