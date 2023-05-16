Кремль готовится объявить куратора ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина предателем после того, как Washington Post сообщило о его контактах с украинской разведкой. Но это, скорее всего, произойдет не в ближайшее время.

Об этом пишет американский Институт изучения войны (ISW).

"Неназванные источники в Кремле сообщили, что администрация президента России готовит информационную операцию по публичной дискредитации Пригожина, но отметили, что Кремль вряд ли будет угрожать ему, пока силы "Вагнера" находятся на передовой. Пригожин командует силами Вагнера на Донбассе, и его отстранение нарушило бы позиции россиян в Бахмуте, а на такой риск Путин вряд ли пойдет", - считают в ISW.

По мнению экспертов Института, перед атакой на Пригожина Кремль должен для начала попытаться вывести "Вагнер" из-под его контроля.

"Чтобы вывести "Вагнер" из-под контроля Пригожина нужно установить прямой контроль Кремля над группой наемников, от которой Путин изо всех сил старается сохранять формальную дистанцию", - отмечают в ISW.

Напомним, Пригожин назвал информацию WP о его контактах с украинской разведкой вбросом с Рублевки.

"Страна" анализировала эту ситуацию во вчерашних итогах.

Также мы писали о новом конфликте Пригожина с российскими властями из-за вербовки военных из армии в ЧВК.

Тем временем война в Украине продолжается уже 447-й день. Мы следим за новостями 16 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 446-го дня войны. Связанные с "Вагнером" телеграмм-каналы пишут, что российские войска утратили позиции к югу от трассы Константиновка-Бамут. В Луганске прогремел взрыв в барбершопе, тяжелое ранение получил глава "МВД ЛНР" Игорь Корнет. Washington Post распространила информацию, что Пригожин контактировал с украинской военной разведкой. А Британия объявила, что летом начнет обучение украинских пилотов.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге анализировала, кто победит на выборах в Турции.