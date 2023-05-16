"Глава ДНР" Денис Пушилин заявил о направлении российских подкреплений на фланги в Бахмуте.

По его словам, ситуация на флангах для россиян "непростая", но прибытие резервов должно "ситуацию выровнять".

Ранее Украина и Россия подтвердили продвижение ВСУ на флангах под Бахмутом. В самом же городе наступает по-прежнему "Вагнер", который, по заявлению Евгения Пригожина, уже почти дошел до западных окраин города.

Пригожин обвиняет российские войска в бегстве с позиций на флангах и заявил об угрозе окружения Бахмута силами ВСУ. Другие российские источники говорят, что "вагнеровцы" передали российским военным плохо оборудованные позиции, а с некоторых позиций сами ушли, не предупредив армейские части, что и сделало возможным прорыв ВСУ.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что "вагнеровцы" залезли в Бахмут, "как крысы в мышеловку".

Тем временем война в Украине продолжается уже 447-й день. Мы следим за новостями 16 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 446-го дня войны. Связанные с "Вагнером" телеграмм-каналы пишут, что российские войска утратили позиции к югу от трассы Константиновка-Бамут. В Луганске прогремел взрыв в барбершопе, тяжелое ранение получил глава "МВД ЛНР" Игорь Корнет. Washington Post распространила информацию, что Пригожин контактировал с украинской военной разведкой. А Британия объявила, что летом начнет обучение украинских пилотов.

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