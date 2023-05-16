Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в ночь с 15 на 16 мая, когда РФ выпустила 25 ракет по Украине, россияне пытались в столице уничтожить западные установки ПВО.

Об этом мэр столицы заявил в интервью Bild.

"Массированность атаки, возможно, является ответом на западные поставки оружия. Потому что, благодаря западным системам ПВО, Украине все чаще удается сбивать большинство российских ракет, беспилотников и крылатых ракет. Вот что Путин хочет изменить сейчас", - сказал Кличко.

Слова мэра прокомментировал бывший чиновник Бундесвера Нико Ланге: "Россия испытывает в Киеве новые системы ПВО Украины. Ракетами "Кинжал", "Калибр", Х101, Х555 и беспилотниками "Шахид" и "Орлан" атакующая армия хочет сделать выводы о позициях украинских систем ПВО, таких как Patriot, Iris и NASAMS".

Поэтому Ланге прогнозирует продолжение ракетных атак по Киеву.

Напомним, что минобороны РФ утверждает, будто поразило сегодня в Киеве ЗРК "Пэтриот" ракетой "Кинжал". Украина этого не подтверждает и говорит, что все "Кинжалы" были сбиты.

В российских телеграм-каналах также активно обсуждают видео из Киева, где на месте, откуда взлетают ракеты ПВО, происходит вспышка.