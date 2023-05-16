Сегодня ночью по Краматорску был нанесен удар, обстреляны спальные районы, обошлось без пострадавших.

Об этом сообщил мэр Александр Гончаренко.

"Повреждения получили 11 многоквартирных домов, детский сад, котельная, СТО и коммунальные помещения", - написал Гончаренко.

Напомним, в Авдеевке четверо погибших после вчерашнего ракетного авиаудара по больнице. В Краматорске ночью был обстрелян частный сектор, уничтожены два жилых дома, 31 жилой дом пострадал.

Ранее мы писали, что 13 мая в Краматорске в результате обстрела повреждены один многоквартирный и 45 частных домов, АЗС, объекты здравоохранения, троллейбусные линии, дорожное полотно и теплотрасса.

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Ранее мы подводили итоги 446-го дня войны. Связанные с "Вагнером" телеграмм-каналы пишут, что российские войска утратили позиции к югу от трассы Константиновка-Бамут. В Луганске прогремел взрыв в барбершопе, тяжелое ранение получил глава "МВД ЛНР" Игорь Корнет. Washington Post распространила информацию, что Пригожин контактировал с украинской военной разведкой. А Британия объявила, что летом начнет обучение украинских пилотов.

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