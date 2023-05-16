Россияне нанесли ракетный удар по спальным районам Краматорска, есть повреждения
Сегодня ночью по Краматорску был нанесен удар, обстреляны спальные районы, обошлось без пострадавших.
Об этом сообщил мэр Александр Гончаренко.
"Повреждения получили 11 многоквартирных домов, детский сад, котельная, СТО и коммунальные помещения", - написал Гончаренко.
Напомним, в Авдеевке четверо погибших после вчерашнего ракетного авиаудара по больнице. В Краматорске ночью был обстрелян частный сектор, уничтожены два жилых дома, 31 жилой дом пострадал.
Ранее мы писали, что 13 мая в Краматорске в результате обстрела повреждены один многоквартирный и 45 частных домов, АЗС, объекты здравоохранения, троллейбусные линии, дорожное полотно и теплотрасса.
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