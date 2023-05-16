Сегодня, 16 мая, Россия обстреляла Авдеевский коксохимический завод из авиации.

Об этом сообщает народный депутат Муса Магомедов в своем Telegram-канале.

"Ударили в столовую "Дружба" и ГСЧС, что за ней. И сразу обстреляли пятый санбыткорпус. Постройки разрушены, радует, что обошлось без жертв. В настоящее время коксохимики разбирают завалы", - сообщает нардеп.

Накануне в Авдеевке четыре человека погибли в результате ракетного авиаудара по городу.

Напомним, ночью РФ совершила очередную атаку по Киеву дронами и ракетами.

Также россияне нанесли ракетный удар по спальным районам Краматорска, есть повреждения.

Война в Украине продолжается уже 447-й день. Мы следим за новостями 16 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 446-го дня войны. Связанные с "Вагнером" телеграмм-каналы пишут, что российские войска утратили позиции к югу от трассы Константиновка-Бамут. В Луганске прогремел взрыв в барбершопе, тяжелое ранение получил глава "МВД ЛНР" Игорь Корнет. Washington Post распространила информацию, что Пригожин контактировал с украинской военной разведкой. А Британия объявила, что летом начнет обучение украинских пилотов.

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