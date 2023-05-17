В Донецке под обстрелом оказалася Куйбышевский район. В результате обстрела поселка Горняк погибли три человека.

Об этом сообщают местные паблики.

По данным телеграм-каналов, прилет был по центральному магазину поселка.

Напомним, на днях в Донецке под обстрел попал Киевский район. На улице Новороссийской погиб мужчина 1968 г.р..

Также сообщалось, что в результате обстрела Донецка снаряд попал в здание травмцентра. Местные "власти" сообщили о 10 раненых.

Война в Украине продолжается уже 448-й день. Мы следим за новостями 17 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 447-го дня войны. Вчера по Киеву ночью была массированная ракетная атака. Она, как заявили власти, "была исключительной по своей плотности – максимальное количество атакующих ракет за кратчайший промежуток времени". Применялись крылатые и баллистические ракеты, а также беспилотники - всего 18 ракет, включая шесть "Кинжалов". Все ракеты, как заявляется, были сбиты, но обломки упали в Соломенском, Шевченковском, Святошинском, Оболонском и Дарницком районах Киева.

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