Россия перебрасывает подкрепления в район Бахмута Донецкой области и под Купянск в Харьковскую область.

Об этом пишет "Институт изучения войны" (США).

Подкрепление российских войск под Бахмут, "вероятно, является ответом на сохраняющуюся озабоченность России по поводу стабильности линии фронта в этом районе".

"Подкрепления также, вероятно, предназначены для повышения способности "Вагнера" быстро захватить оставшуюся часть Бахмута", - считают военные эксперты. По их мнению, в РФ хотят получить "тактическую победу" накануне украинского контрнаступления.

Что касается боев внутри Бахмута, то "российские силы, вероятно, добились незначительных успехов на юго-западе Бахмута вдоль дороги, ведущей в Хромово", пишет "Институт", комментируя видео, поступающие из города.

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Ранее мы подводили итоги 447-го дня войны. Вчера по Киеву ночью была массированная ракетная атака. Она, как заявили власти, "была исключительной по своей плотности – максимальное количество атакующих ракет за кратчайший промежуток времени". Применялись крылатые и баллистические ракеты, а также беспилотники - всего 18 ракет, включая шесть "Кинжалов". Все ракеты, как заявляется, были сбиты, но обломки упали в Соломенском, Шевченковском, Святошинском, Оболонском и Дарницком районах Киева.

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