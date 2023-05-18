За минувшие сутки россияне 90 раз обстреляли Херсонщину, выпустив по региону 529 снарядов из тяжелой артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Облцентр обстреляли три раза (выпустив восемь снарядов).

Есть попадания в жилые кварталы населенных пунктов области. В частности, в здание школы и магазина Херсонской громады, линию электропередач Белозерской громады и больницу Бериславского района.

Три человека (из них один ребенок) погибли, еще восемь (из них один ребенок) - получили ранения.

Что касается эвакуации населения, с деоккупированной территории области эвакуировали 147 человек.

Напомним, в поселке Зеленовка Херсонской области в результате обстрела погибли три человека: пятилетний мальчик и двое мужчин.

Как сообщалось, утром Киев атаковали крылатыми ракетами и беспилотниками. Обломки упали в Дарницком и Деснянском районах.

О том, что происходит на фронте, сообщил Генштаб ВСУ в утренней сводке.

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