Россияне обстреляли Херсонщину. Попали в школу, магазин, ЛЭП и больницу
За минувшие сутки россияне 90 раз обстреляли Херсонщину, выпустив по региону 529 снарядов из тяжелой артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
Облцентр обстреляли три раза (выпустив восемь снарядов).
Есть попадания в жилые кварталы населенных пунктов области. В частности, в здание школы и магазина Херсонской громады, линию электропередач Белозерской громады и больницу Бериславского района.
Три человека (из них один ребенок) погибли, еще восемь (из них один ребенок) - получили ранения.
Что касается эвакуации населения, с деоккупированной территории области эвакуировали 147 человек.
Напомним, в поселке Зеленовка Херсонской области в результате обстрела погибли три человека: пятилетний мальчик и двое мужчин.
Как сообщалось, утром Киев атаковали крылатыми ракетами и беспилотниками. Обломки упали в Дарницком и Деснянском районах.
О том, что происходит на фронте, сообщил Генштаб ВСУ в утренней сводке.
Война в Украине продолжается уже 449-й день. Мы следим за новостями 18 мая в своем онлайне .