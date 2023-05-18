В Киеве, в результате очередной атаки РФ утром 18 мая, прозвучали взрывы в Дарницком, Днепровском и Деснянском районах. От обломков возник пожар.

Об этом сообщил мэр Виталий Кличко.

В Дарницком был пожар в гаражном кооперативе в результате падения обломков. В этом же районе падение обломков еще в нескольких местах, сообщил мэр Виталий Кличко.

О пострадавших, по последней информации, данных нет. К медикам никто не обращался.

В Киевской военной администрации добавили, что атака осуществлялась со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160 из района Каспия, вероятно – крылатыми ракетами типа Х-101.

"После запуска ракет, враг задействовал над столицей свои разведывательные БПЛА.

По предварительной информации, все враждебные цели в воздушном пространстве Киева были обнаружены и уничтожены", - заявили в КГВА.

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