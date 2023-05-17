Животные Киевского зоопарка находятся в стрессовом состоянии после ракетной атаки РФ по Киеву ночью 16 мая, в результате которой обломки ракет рухнули на территории зоопарка.

Об этом в комментарии "Стране" рассказал директор зоопарка Кирилл Трантин.

"После таких взрывов у всех животных действительно немного стрессовое состояние. Мы их не беспокоим, не трогаем, только наблюдаем. Также продолжаем нашу программу дополнительной кормежки животных, чтобы немного больше их подкармливать. Мы также увеличили количество мест, где раскладываем еду, это дает возможность животным больше заниматься поиском еды. Таким образом выводим их из этого (стрессового) состояния. На данный момент не обнаружили чего-то такого необычного, чтобы бить тревогу. Только через неделю будем понимать: все прошло хорошо или есть какие-то трудности", — говорит Трантин.

Кроме этого, он уточнил, что в результате атаки также пострадал каштан на территории зоопарка.

"Вчера была проверка, оценят этот убыток и когда будем забирать деньги у РФ, включим туда этот каштан. Чуть позже мы обработаем срез на дереве, чтобы каштан это хорошо пережил", — сказал директор Киевского зоопарка.

Напомним, 16 мая россияне атаковали Украину 18 ракетами разных типов. В Киеве обломки упали на территорию зоопарка, никто из животных и работников не пострадал. Возгорания не было. Обломком ракеты повредило зеленые насаждения, но все поломанные ветки уже убрали.

Война в Украине продолжается уже 448-й день. Мы следим за новостями 17 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 447-го дня войны. Вчера по Киеву ночью была массированная ракетная атака. Она, как заявили власти, "была исключительной по своей плотности – максимальное количество атакующих ракет за кратчайший промежуток времени". Применялись крылатые и баллистические ракеты, а также беспилотники - всего 18 ракет, включая шесть "Кинжалов". Все ракеты, как заявляется, были сбиты, но обломки упали в Соломенском, Шевченковском, Святошинском, Оболонском и Дарницком районах Киева.

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