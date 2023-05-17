Жители столицы массово жалуются, что во время воздушной тревоги не работают укрытия. В городской военной администрации заявляют, что "такие случаи были зафиксированы во всех районах столицы".

Об этом говорится в сообщении КГВА.

Глава администрации Сергей Попко заявил, что на заседании Советы обороны Киева были даны поручения Нацполиции, Муниципальной охране и главам районных администраций - проинспектировать все укрытия Киева.

Напомним, в ночь на 16 мая РФ ночью ударила по Киеву дронами и ракетами. Было зафиксировано падение обломков в Соломенском, Шевченковском, Святошинском, Оболонском и Дарницком районах столицы.

Как сообщалось, Кличко считает, что россияне той ночью целились в западные установки ПВО в Киеве.

В минобороны РФ утверждают, что якобы "Кинжалом" был поражен ЗРК Patriot в столице, при этом западные СМИ пишут, что система повреждена, а не уничтожена, а в Воздушных силах ВСУ говорят, что уничтожить весь ЗРК Patriot "Кинжалом" невозможно.

Война в Украине продолжается уже 448-й день. Мы следим за новостями 17 мая в своем онлайне.

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