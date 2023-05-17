Спикер Воздушных сил Юрий Игнат прокомментировал информацию о ЗРК "Пэтриот", который, как сообщают американские СМИ, мог быть поврежден в результате ракетной атаки на Киев.

Об этом он заявил в эфире телемарафона

Игнат опроверг уничтожение "Пэтриота". По его словам, уничтожить всю зенитно-ракетную установку "Кинжалом" невозможно, поскольку ее компоненты разнесены на определенное расстояние.

"Не волнуйтесь о судьбе "Пэтриота", - заявил он. При этом, повреждена ли система, как это пишут в США, он не уточнил.

Напомним, минобороны РФ заявило о поражении "Патриота" в Киеве ракетой "Кинжал". При этом, по данным американских СМИ, комплекс был поврежден, но не уничтожен российской ракетой.

Вчера ВСУ Юрий Игнат отказывался комментировать этот вопрос.

Как сообщалось, в ночь на 16 мая Россия запустила 25 ракет по Украине. Больше всего досталось столице, там зафиксировано падение обломков в Соломенском, Шевченковском, Святошинском, Оболонском и Дарницком районах.

Кличко говорил, что в ночь с 15 на 16 мая россияне пытались в столице уничтожить западные установки ПВО.