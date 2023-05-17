Агентство Reuters также пишет о повреждении системы "Пэтриот" в Киеве в ночь с 15 на 16 мая во время ракетной атаки. Ранее о повреждении американской установки сообщил телеканал CNN.

По данным Reuters, ЗРК "понес некоторый ущерб в результате удара России, заявили во вторник два американских чиновника, добавив, что, судя по всему, система не была уничтожена".

Вашингтон и Киев уже обсуждали способ ремонта "Пэтриота", "и на данный момент не похоже, что систему придется вывозить из Украины".

Собеседник агентства добавил, что "в ближайшие дни у Соединенных Штатов будет лучшее понимание, и информация может со временем измениться".

Напомним, минобороны России заявляло, что "Пэтриот" поразила ракета "Кинжал". Украина этого не подтверждает и заявляет, что все "Кинжалы", атаковавшие Киев, были сбиты.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отказался комментировать этот вопрос.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в ночь с 15 на 16 мая россияне пытались в столице уничтожить западные установки ПВО.

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