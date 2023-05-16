Американская система Patriot, по которой целились россияне минувшей ночью, вероятно, была повреждена, но не уничтожена в результате обстрела российскими ракетами Киева.

Об этом сообщает CNN со ссылкой официального представителя США.

По словам чиновника, "США все еще оценивают размер ущерба. Это определит, нужно ли полностью свернуть систему или украинцы просто отремонтируют ее на месте".

Ранее минобороны РФ заявило о поражении "Патриота" в Киеве ракетой "Кинжал".

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отказался комментировать этот вопрос.

Вместе с тем Юрий Игнат заявил, что в Украине хотят запретить трансляцию с уличных веб-камер во время обстрелов.

Как сообщалось, ночью Россия запустила 25 ракет по Украине. Зафиксировано падение обломков в Соломенском, Шевченковском, Святошинском, Оболонском и Дарницком районах столицы.

Война в Украине продолжается уже 447-й день. Мы следим за новостями 16 мая в своем онлайне.

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