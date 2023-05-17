Министр обороны России Сергей Шойгу прокомментировал заявления Украины о сбитии шести "Кинжалов" над Киевом в ночь на 16 мая. По сути он отрицает эту информацию.

Его слова приводят российские СМИ.

"Они всякий раз своими заявлениями сбивают столько "Кинжалов", сколько мы и не запускали", - сказал Шойгу.

Он добавил, что якобы число украинских перехватов российских ракет в три раза больше, чем в действительности запускается.

Напомним, Киев во вторник заявил, что были сбиты все шесть запущенных по Украине ночью "Кинжалов".

В то же время Москва сообщила, что поразила этой ракетой комплекс "Пэтриот" в Киеве.

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