В Белом доме заявили, что "не могут подтвердить" повреждение ЗРК Patriot после российского удара по Киеву. Но если бы это произошло и понадобился ремонт комплекса за пределами Украины, США помогли бы с этим.

Такое заявление сделал на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности администрации США Джон Кирби.

"Я не могу подтвердить сообщения о поражении системы Patriot в Украине", – сказал Кирби.

Тем временем телекомпания CNN, которая сообщила о повреждении комплекса российской ракетой, продолжает развивать эту тему.

Телеканал со ссылкой на чиновников написал, что, возможно, поражен один из нескольких компонентов батареи Patriot. Она состоит из шести частей: генераторы, радар, станция управления, антенны, пусковая установка и ракеты-перехватчики.

"Серьезное повреждение одного или нескольких компонентов может вынудить Украину отключить систему и вывезти ее за пределы страны для более масштабного ремонта", - говорится в статье.

"Официальные лица США считают, что российские военные смогли уловить сигналы, исходящие от "Патриота", что позволило им нацелить систему с помощью гиперзвуковой ракеты "Кинжал", - сообщил CNN.

Как мы писали, днем российское Минобороны заявило, что якобы в ночь на 16 мая "Кинжалом" был поражен ЗРК Patriot в Киеве.

Затем CNN со ссылкой официального представителя США сообщил, что ЗРК Patriot повредили во время ночного ракетного удара по Киеву.