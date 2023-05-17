С 22 мая в Киеве заезд крупногабаритного транспорта во время воздушной тревоги будет запрещен. Соответствующее решение Совет обороны города принял 17 мая.

Об этом сообщает КГВА.

Речь идет о грузовом транспорте общей массой более 4,5 тонн.

Для этих целей на въездах в город будет дежурить Нацгвардия и патрульная полиция.

Напомним, что также с 22 мая наземный транспорт Киева в случае воздушной тревоги будет довозить пассажиров до ближайшего укрытия, а не высаживать на ближайшей остановке, как сейчас.

Ранее мы писали, что жители столицы массово жалуются, что во время воздушной тревоги не работают укрытия. В городской военной администрации заявляют, что "такие случаи были зафиксированы во всех районах столицы".

Война в Украине продолжается уже 448-й день. Мы следим за новостями 17 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 447-го дня войны. Вчера по Киеву ночью была массированная ракетная атака. Она, как заявили власти, "была исключительной по своей плотности – максимальное количество атакующих ракет за кратчайший промежуток времени". Применялись крылатые и баллистические ракеты, а также беспилотники - всего 18 ракет, включая шесть "Кинжалов". Все ракеты, как заявляется, были сбиты, но обломки упали в Соломенском, Шевченковском, Святошинском, Оболонском и Дарницком районах Киева.

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