Несмотря на комендантский час, в Киеве продолжается ночная жизнь - почти как до войны. С той лишь разницей, что сейчас ночные развлечения в барах и клубах проходят в закрытом формате. При этом, если гость решит задержаться и потанцевать после полуночи, даже во время комендантского часа, он сможет доехать домой.

Как уже писала "Страна", ряд клубов в столице специально организовывают клиентам VIP-такси.

Так, в одном из ночных клубов в центре столицы недалеко от правительственного квартала на выходных после 23:00 гости в большинстве своем даже не собираются разъезжаться по домам, в чем убедилась "Страна".

Сотрудники клуба говорят, что работают до последнего клиента. На вопрос - а как же комендантский час, - отвечают: не проблема.

"У нас есть номера таксистов, которые ездят. Именно четко довезут, не просто с купленными пропусками, а те, кто знает, что сказать патрульным в случае чего", - говорит охранник.

Стоимость такой услуги не разглашают заранее, но при этом дают понять, что это "дорого".

"В пределах Киева - ориентировочно 100 долларов. Все зависит от того, куда нужно ехать. Вообще, обычно по итогу водитель сам называет цену", - рассказал он.

А если заказывать такси из ресторана дорого, то можно воспользоваться сервисом "Uklon", где стоимость поездки в комендантский час составляет 1 500 грн.

Официант уточнил, что от количества посетителей зависит, будет ли работать заведение во время комендантского часа.

"Обычно всю ночь мы работаем только с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье. В эти дни гости очень щедрые, заказывают алкоголь и кальян всю ночь. А вот с воскресенья на понедельник людей немного, поэтому и смысла работать ночью нет", - сказал он.

В самом клубе для гостей нет никаких ограничений. В одном зале можно потанцевать и выпить коктейль, в другом - покурить кальян и спеть любимую песню в караоке.

В репертуаре, который послушала "Страна" в тот период, пока журналисты находились в клубе, гости пели песни на русском языке: "Воины света", "Когда яблони цветут", "Я устал" и другие.

Ранее мы писали о том, что после сокращения комендантского часа в Киеве возросла активность ночных клубов.

Также "Страна" рассказывала, как в прошлом году полиция устроила облаву в Киеве на сотни заведений и раздала повестки нарушителям комендантского часа. Сообщалось, что такие проверки будут осуществляться и в будущем.