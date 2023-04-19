В Киеве появились VIP-такси, работающие во время комендантского часа.

Об этом "Стране" рассказали источники в одном из отельных комплексов столицы.

"У нас есть такая услуга для клиентов и их гостей. Например, кто-то засиделся в баре гостиницы допоздна и не успел попасть домой до начала комендантского часа. У нас есть в базе водители с соответствующими документами, которые позволяют передвигаться по городу после начала комендантского часа", — сообщил источник.

По его словам, стоимость услуги колеблется от 50 до 150 долларов за одну поездку.

"Прайс зависит от того, куда клиенту нужно ехать, сколько гостей необходимо развести. Это поездка с гарантией. Даже если кто-то остановит, никаких проблем не будет, все документы у ребят в порядке", — говорит источник.

Если водители служебных машин, пришвартованных к пятизвездочным отелям и ночным клубам, ориентированы на VIP-клиентов и дают гарантию, что с документами у них все в порядке и поездка пройдет беспрепятственно, то рынок ночных такси для обычных граждан выглядит иначе.

Источник "Страны" в правоохранительных органах подтвердил информацию о таксистах с документами, позволяющими ездить во время комендантского часа. По словам источника, у большинства водителей таких такси поддельные удостоверения.

"Месяца два назад в полицию массово начали обращаться люди. Было несколько очевидных попыток ограбления. После серии таких обращений мы начали разбираться. В ходе проверок выяснилось, что большинство водителей использовали поддельные удостоверения. Водителей начали задерживать, большинство из них изображали, что не знали, что это подделка, и что купили они документы через знакомых на свободном рынке", — говорит источник.

Однако, по его словам, есть также и те, у кого удостоверения настоящие. Это, в основном, водители, которые ездят на служебном транспорте и которым их организации выписывают все необходимые разрешительные документы.

"Бывает и такое. Привлечь за это никак нельзя, потому что водитель может сказать, что это не такси, а он просто едет домой со своими знакомыми, а не пассажирами. Многие сейчас так подрабатывают", – говорит источник.

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